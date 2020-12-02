Компанія ВОЛЯ приєдналася до Ініціативи Чисте небо

Приємно, коли важливі справи стають все масштабнішими. Сьогодні це сталося з антипіратською Ініціативою Чисте небо: до неї на правах асоційованого члена приєдналася компанія ВОЛЯ (тепер – Volia).

-Протягом багатьох років наша компанія веде систематичну роботу з просування легального контенту в Україні. У нас є довгостроковий контракт з провідними студіями, такими як Disney, Fox, Universal, Paramount. Ми – офіційний інформаційний партнер УЄФА з футбольних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи,- говорить маркетинг-директор Сандра Крауіня.

Вона додає, що компанія вклала величезні кошти у створення кіноканалів Воля Cine+ і футбольних каналів Воля Футбол+, що пропонують кращі розваги для українців.

-Ми знаємо ціну піратству. Наша мета – зробити зміни у свідомості українців, щоб відмова від піратського контенту стала для них звичкою, як, наприклад, сортування сміття, – зазначає Сандра Крауіня.

Сандра впевнена, що споживання легального контенту – це чесне ставлення до тих, хто його виробляє, вкладаючи в нього свої сили і час. Такий підхід дозволить контент-мейкерам реалізовувати нові ідеї, а також покращувати якість кінцевого продукту.

-Об’єднання зусиль всіх учасників ринку в межах Ініціативи Чисте небо дозволить нам ефективно просувати ідеї антипіратства і легального контенту в Україні, – резюмує вона.

У Чистому небі також вважають, що боротьба з піратством може бути ефективною лише за комплексного підходу. Для успіху на цьому терені необхідне об’єднання всіх учасників креативної індустрії: правовласників, рекламодавців, провайдерів та інших контент-провайдерів.

-Асоційоване членство в Чистому небі такої компанії додасть Ініціативі ще більше результативності у боротьбі з піратством в Україні. Провайдер Volia займає сильну позицію на ринку телекомунікацій і, впевнений, приклад компанії наслідуватимуть й інші гравці телеком-ринку, – коментує керівник Чистого неба В’ячеслав Мієнко.

Чоловік підсумовує, що вони раді спільно і посилено продовжувати боротьбу з піратством і розвивати ринок легального контенту.

-Ми завжди робили акцент на необхідності приєднання до боротьби з піратами як правовласників, так і провайдерів. Компанія Volia об’єднує обидва напрямки. Оскільки Volia – найбільший провайдер телебачення в Україні, ми чекаємо, що її приклад наслідуватимуть й інші постачальники послуг, а боротьба стане максимально ефективною, – додає його заступник Микола Фаєнгольд.

Тепер, як і у решти членів Чистого неба, у компанії Volia буде доступ до внесення ресурсів-правопорушників на сервіс blacklists.org.ua, на міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database, а також до інших сервісів.

Членство в Чистому небі також дає можливість блокувати фінансові потоки піратів в банках і платіжних системах (Visa / MasterCard), в тому числі завдяки співпраці з асоціацією ЕМА. Учасники Ініціативи можуть отримати підтримку щодо захисту інтелектуальної власності, допомогу у взаємодії з державними органами, інформаційну підтримку, а також обмін досвідом з іншими членами і партнерами Ініціативи.

Подати заявку на приєднання можете і ви.

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