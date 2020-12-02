У Києві станом на 2 грудня зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже 74 012 осіб.

Захворіли:

922 жінки віком від 18 до 86 років

684 чоловіка віком від 18 до 96 рокiв

57 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 72 хлопчика від 10 місяців до 17 років

захворіли, зокрема, і 69 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 77 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу найбільше хворих за час пандемії – 511 людей. Усього коронавірус подолали 23 763 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258, Солом’янському районі – 214 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: