У Києві станом на 2 грудня зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже 74 012 осіб.
Захворіли:
- 922 жінки віком від 18 до 86 років
- 684 чоловіка віком від 18 до 96 рокiв
- 57 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 72 хлопчика від 10 місяців до 17 років
- захворіли, зокрема, і 69 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 77 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Одужали за добу найбільше хворих за час пандемії – 511 людей. Усього коронавірус подолали 23 763 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258, Солом’янському районі – 214 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.