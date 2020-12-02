Вакцинація від коронавірусу в Україні – опитування

Більше половини українців погодяться на щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною.

Такими є результати соціологічного опитування. 55% опитаних підтримали безкоштовну вакцинацію, ще 40% – не погодилися.

Якщо ж вакцина буде платною, лише 35% українців зроблять щеплення від Covid-19, тоді як 57% – відмовляться від вакцинації.

У розрізі опитування зазначається, що прихильників безкоштовних щеплень від коронавірусу більше серед осіб похилого віку та мешканців сіл.

Найактивніше платну вакцинацію підтримала українська молодь та мешканці Києва.

Опитування проводилося соціологічною групою Рейтинг 28-30 листопада у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій.

У ньому брали участь респонденти віком від 18 років. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Ймовірність похибки – не більше 2%.

Локдаун та Covid-19: настрої українців

Свіжі результати соціологічного опитування Рейтинг показують, що майже 60% українців виступають за введення локдауну на новорічні свята.

Більш детально про настрої українців перед завершенням 2020 року читайте на Фактах ICTV.