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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 2 грудня

Засідання Верховної Ради 2 грудня розпочнеться о 10.00. Депутати розглянуть низку законопроектів і питання ратифікації.

Зокрема парламентарі розглянуть внесення змін до закону Про закупівлі.

Також на порядку денному у депутатів постанови про забезпечення якості навчальної літератури та вдосконалення, порядку утворення та діяльності третейських судів.

Читайте: Закон про громадське здоров’я і ратифікація угод: порядок денний Ради на 2 грудня

Загалом депутати мають розглянути 2 грудня 40 законопроектів та проектів постанов.

О 16.00 почнеться робота у комітетах, фракціях і групах.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що наступного тижня можливі позачергові засідання Ради.

Їх можуть скликати, якщо виникне необхідність вирішити ті чи інші важливі для держави питання.

Фото: Dreamstime

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