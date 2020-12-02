Засідання Верховної Ради 2 грудня розпочнеться о 10.00. Депутати розглянуть низку законопроектів і питання ратифікації.

Зокрема парламентарі розглянуть внесення змін до закону Про закупівлі.

Також на порядку денному у депутатів постанови про забезпечення якості навчальної літератури та вдосконалення, порядку утворення та діяльності третейських судів.

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Загалом депутати мають розглянути 2 грудня 40 законопроектів та проектів постанов.

О 16.00 почнеться робота у комітетах, фракціях і групах.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що наступного тижня можливі позачергові засідання Ради.

Їх можуть скликати, якщо виникне необхідність вирішити ті чи інші важливі для держави питання.