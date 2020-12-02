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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Рада посилила відповідальність за продаж дітям електронних сигарет

На засіданні Рада підтримала посилення відповідальності за продаж дітям електронних сигарет і рідин, які для них використовуються.

Закон №3628 ухвалили у другому читанні 309 депутатів.

Продаж електронних сигарет дітям – Рада посилила відповідальність

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Пропонується з 1 січня 2021 року запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі електронними сигаретами, посилити відповідальність за продаж підакцизних товарів, шляхом збільшення штрафу від 6 800 грн до 23 800 грн.

Закон ухвалено з необхідними техніко-юридичними правками.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що наступного тижня можливі позачергові засідання Ради.

Їх можуть скликати, якщо виникне необхідність вирішити ті чи інші важливі для держави питання.

Фото: Dreamstime

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