Розробники військової техніки випробували зразок дистанційно-керованої платформи Camel.

Метою практичної частини випробувань було визначення недоліків у роботі наземного безпілотника.

Дослідники назвали різноманітні наземні роботизовані комплекси, якими можна керувати дистанційно, одним із перспективних напрямів ведення бойових дій у сучасному світі.

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Що таке Camel

Платформа являє собою безпілотний наземний апарат, який військові можуть використовувати для проведення розвідувальних операцій.

Цілями Camel можуть бути жива сила ворога та легко броньована техніка противника.











Робот Camel для армії пройшов випробування на полігоні / 3 фотографии

Безпілотники можуть супроводжувати розвідувальні групи, перевозити та доставляти військовий вантаж у небезпечні зони.

У разі ведення ворожого вогню можуть використовуватися як прикриття для відходу особового складу або евакуації поранених.

Джерело: Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації ОВТ