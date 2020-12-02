Коронавірус в Україні 2 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 13 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 13 882 особи, померли 169 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 744 дитини і 579 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 447 осіб, летальних випадків – 169, одужали 13 882 особи.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок середи становить 758 264 особи, 12 717 – померли від Covid-19, одужали – 369 054 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.

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Статистика коронавірусу попередніх діб

Днем раніше, 1 грудня, в Україні було зафіксовано 12 498 нових випадків інфікування коронавірусом; 30 листопада було 9 946 нових випадків, 29 листопада – 12 978 хворих, 28 листопада був новий антирекорд – 16 294 нових випадки захворювання.