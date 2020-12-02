Стаття не працює: чому чиновників не саджатимуть за брехню в декларації

Норма про ув’язнення за недостовірне декларування статків чиновником показала себе неефективною, адже за весь час було винесено лише один такий вирок.

Про це заявила народний депутат від Слуги народу Ольга Совгиря.

Нині робоча група у Верховній Раді, яка працює над законопроектами, що покликані вирішити конституційну кризу, схиляється до того, що ув’язнення потрібно замінити громадськими роботами, додала Совгиря.

За її словами, таке покарання буде проблемним для топ-чиновника, який попадеться на прихованні статків.

– Уявіть собі, під камери, з розголосом і так далі, – сказала нардеп.

Представники усіх фракцій парламенту також обговорюють ідею, щоб карати за недостовірне декларування статків обмеженням волі.

– Він трошки м’якший, ніж позбавлення волі, але також передбачає несприятливі наслідки з точки зору свободи пересування для особи, до якої застосований цей вид покарання, – наголосила Совгиря.

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Конституційна криза

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

30 листопада стало відомо, що народні депутати від чотирьох фракцій та однієї групи подали законопроект про повернення відповідальності за недостовірне декларування, який передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.