PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Захворюваність на Covid-19 в Україні й надалі зростатиме – лікар

У світі та Україні зокрема спостерігатиметься зростання кількості хворих на коронавірус.

Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Олексій Галімський в ефірі одного з телеканалів, коментуючи повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що вперше з вересня було зафіксовано зниження захворюваності на коронавірус.

Медик наголосив, що не варто сприймати повідомлення ВООЗ занадто оптимістично.

За словами Олексія, зниження захворюваності, ймовірно, має тимчасовий характер і може бути пов’язане з певними факторами.

– Існує дуже велика кількість чинників, наприклад, зміна сезонів. На жаль, наразі я думаю, що радіти цьому зниженню передчасно, – зазначив інфекціоніст.

За його прогнозами, захворюваність на коронавірус у світі і в Україні й надалі збільшуватиметься.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 2 грудня зафіксовано 13 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 13 882 особи, померли 169 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка