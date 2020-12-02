У світі та Україні зокрема спостерігатиметься зростання кількості хворих на коронавірус.

Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Олексій Галімський в ефірі одного з телеканалів, коментуючи повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що вперше з вересня було зафіксовано зниження захворюваності на коронавірус.

Медик наголосив, що не варто сприймати повідомлення ВООЗ занадто оптимістично.

За словами Олексія, зниження захворюваності, ймовірно, має тимчасовий характер і може бути пов’язане з певними факторами.

– Існує дуже велика кількість чинників, наприклад, зміна сезонів. На жаль, наразі я думаю, що радіти цьому зниженню передчасно, – зазначив інфекціоніст.

За його прогнозами, захворюваність на коронавірус у світі і в Україні й надалі збільшуватиметься.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 2 грудня зафіксовано 13 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 13 882 особи, померли 169 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.