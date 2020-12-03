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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Без бажання РФ це нереально: Кравчук про обмін полоненими до кінця року

Провести обмін полонеми до кінця 2020 року буде неможливо, якщо російська сторона не буде у цьому зацікавлена.

Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

– Якщо ОРДЛО і російська сторона не проявлять відповідної волі, рішень і бажань, то я думаю, це – нереально. Тому що українська сторона вирішила всі питання, пов’язані з обміном.

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Леонід Кравчук зазначив, що Україна виконала всі домовленості щодо проведення обміну і передала список з 11 осіб, але з боку Росії відповідний документ досі не отримали.

Також він пояснив, що цей обмін повинен стати передумовою для майбутнього обміну у форматі всіх на всіх.

Напередодні Росія та бойовики “ЛДНР” зірвали новорічний обмін полоненими, звинувативши українську владу у невиконанні Мінських домовленостей.

Водночас члени української делегації ТКГ неодноразово заявляли про готовність України до переговорів щодо організації взаємного звільнення полонених.

Джерело: Україна 24

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