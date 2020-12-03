3 грудня депутати Київради обрали заступника міського голови – секретаря КМР, ним став Володимир Бондаренко.

За кандидата проголосували 114 депутатів.

Бондаренко перебуває у команді чинного мера Києва Віталія Кличка понад 10 років. З 2014 до 2017 року він був керівником апарату КМДА.

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Останнім часом працював радником міського голови Києва та секретарем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Хто пройшов до Київради

Після проведення у Києві місцевих виборів 2020 до Київради потрапило сім партій, інші політичні сили не подолали 5%-ий бар’єр.

Детальну інформацію про результати виборів у Києві та те, хто пройшов до Київради, читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.