Пленарне засідання Верховної Ради 4 грудня традиційно розпочнеться о 10.00.

Перша година засідання буде присвячена запитанням до Кабміну.

Міністри доповідатимуть щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

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Після цього депутати розглянуть низку важливих законопроектів.

Зокрема, буде розглянуто зміни до законодавства щодо підвищення прожиткового мінімуму для громадян.

Також депутати обговорять проект закону, що передбачає звільнення від сплати судового збору у зв’язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Крім цього, у другому читанні планується розглянути законопроект, що стосується соціального захисту українських військовослужбовців та членів їх родин.

Рада пропонує жорсткіше карати підприємців