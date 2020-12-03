Коронавірус в Україні 3 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи.

Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року.

Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 739 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 15 372 особи;

здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 772 760 осіб;

одужало – 384 426 осіб;

летальних випадків – 12 960;

проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 75 376 випадків;

Вінницька область – 17 988 випадків;

Волинська область – 25 121 випадок;

Дніпропетровська область – 40 966 випадків;

Донецька область – 24 175 випадків;

Житомирська область – 30 630 випадків;

Закарпатська область – 23 880 випадків;

Запорізька область – 33 615 випадків;

Івано-Франківська область – 38 080 випадків;

Київська область – 40 427 випадків;

Кіровоградська область – 5 701 випадок;

Луганська область – 6 610 випадків;

Львівська область – 48 144 випадки;

Миколаївська область – 19 894 випадки;

Одеська область – 47 920 випадків;

Полтавська область – 23 926 випадків;

Рівненська область – 32 223 випадки;

Сумська область – 31 184 випадки;

Тернопільська область – 28 673 випадки;

Харківська область – 57 267 випадків;

Херсонська область – 11 087 випадків;

Хмельницька область – 30 943 випадки;

Черкаська область – 24 776 випадків;

Чернівецька область – 34 432 випадки;

Чернігівська область – 19 722 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 2 грудня

В Україні станом на ранок середи, 2 грудня, зафіксовано 13 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали – 13 882 особи, померли 169 пацієнтів.