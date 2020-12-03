Доба на Донбасі: російські найманці тричі порушили “тишу”

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Три факти порушення тиші зафіксовано поблизу Водяного.

Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Крім того, на цій же ділянці ворог зробив дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи кілька заборонених мін ПОМ-2.

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Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. З початку поточної доби російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі.

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Війна на Донбасі

На Приазовׄ’ї, поблизу Водяного, ворожий безпілотник типу квадрокоптер вже перетинав лінію розмежування.

Українські бійці нейтралізували апарат. Втрат і поранень у лавах українського війська не зафіксували. Здійснювали провокаційні обстріли бойовики і в районі селища Шуми.