3 грудня 2020 року НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 28,4367 грн/1$. Порівняно з 2 числом долар трішки здешевшав, вчора він коштував 28,5583 грн/1$.

Євро здорожчав. У четвер курс – 34,316 грн/1€, у середу він був 34,2157 грн/1€.

Польський злотий здорожчав, а російський рубль трішки втратив свої позиції.

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Курс валют від НБУ на 3 грудня:

$1 – 28,4367 грн;

€1 – 34,316 грн;

1 польський злотий – 7,6665 грн;

10 російських рублів – 3,7598 грн.

Курс долара та гривні в Україні

Через коливання курсу гривні в Україні громадяни країни почали більше вкладів робити у доларах.

Таку тенденцію зафіксували у Нацбанку під час третього кварталу 2020 року.

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