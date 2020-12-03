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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Долар здешевшав: курс валют в Україні 3 грудня

3 грудня 2020 року НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 28,4367 грн/1$. Порівняно з 2 числом долар трішки здешевшав, вчора він коштував 28,5583 грн/1$.

Євро здорожчав. У четвер курс – 34,316 грн/1€, у середу він був 34,2157 грн/1€.

Польський злотий здорожчав, а російський рубль трішки втратив свої позиції.

Читайте: Прогноз курсу долара та чи варто очікувати здорожчання в магазинах і АЗС

Курс валют від НБУ на 3 грудня:

  • $1 – 28,4367 грн;
  • €1 – 34,316 грн;
  • 1 польський злотий – 7,6665 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7598 грн.

Курс валют 3 грудня

Курс долара та гривні в Україні

Через коливання курсу гривні в Україні громадяни країни почали більше вкладів робити у доларах.

Таку тенденцію зафіксували у Нацбанку під час третього кварталу 2020 року.

Більше новин про курс долара та гривні в Україні читайте на Фактах ICTV.

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