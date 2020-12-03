Статистика коронавірусу, яку публікує МОЗ, відповідає дійсності, але в неї не потрапляють українці, які хворію безсимптомно.
В Україні також не проводять облік хворих, у яких тест помилково показав негативний результат на Covid-19.
– За офіційною статистикою, 30% людей, які хворіють, отримають помилковий результат тесту. І цих людей у статистиці не враховують, – прокоментував очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.
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Водночас Степанов підтвердив, що в Україні більше людей хворіють на коронавірус, ніж зазначено у статистиці. Ситуацію з хибністю тестів нині намагаються вирішити.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 3 грудня в країні підтвердили 772 760 випадків хвороби.
За добу – 14 496 нових хворих.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.
Джерело: РБК-Україна, Україна-24