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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Карантин можуть посилити з 2 січня, але не до рівня локдауну – ЗМІ

Кабінет міністрів може посилити карантин з 2 до 23 січня, але не до рівня локдауну.

Про сценарій уряду, за якого протиепідемічні заходи будуть посилені після Нового року, повідомили ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Кабмін нібито не бачить сенсу в локдауні, адже ділова активність і так різко падає під час святкового періоду.

Водночас наголошується, що влада нині розробляє “3-4 робочих варіанти” посилення карантину.

Співрозмовник також повідомив про підтримку президента України Володимира Зеленського ідеї посилення протиепідемічних заходів після Нового року.

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Карантину вихідного дня не буде

Уряд відмовився від карантину вихідного дня, адже він не дав максимального результату, на який очікували в Міністерстві охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що протиепідеміологічні заходи не виконувалися в повній мірі, особливо в перші вихідні.

Водночас карантин вихідного дня допоміг збити ураганне поширення коронавірусу, а його остаточні результати будуть представлені до кінця тижня, повідомив Степанов.

Фото: Dreamstime

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