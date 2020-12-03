У Києві станом на 3 грудня зафіксували 1 364 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже
75 376 осіб.
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З початку пандемії в Києві одужали 24 275 осіб, 512 – за добу.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 1 369 осіб. За останню добу померли ще 30 пацієнтів.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.