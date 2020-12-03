У Києві станом на 3 грудня зафіксували 1 364 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже

75 376 осіб.

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З початку пандемії в Києві одужали 24 275 осіб, 512 – за добу.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 1 369 осіб. За останню добу померли ще 30 пацієнтів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: