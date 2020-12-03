Міністерство охорони здоров’я планує збільшувати кількість щоденних тестів на коронавірус, використовуючи експрес-тести. Але про масове тестування поки не йдеться.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ніхто в Україні не готується запроваджувати тотальне тестування. Ми говоримо про нашу стратегію, яка передбачає збільшення кількості тестувань за рахунок експрес-тестів, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити, – пояснив він.

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Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів працює над проектом масового тестування українців на коронавірус в обласних центрах і великих містах.

За словами очільника уряду, пріоритетним буде проведення тестування у Києві, Київській області, обласних центрах і великих містах з населенням понад 100 тис.

Джерело: Україна 24