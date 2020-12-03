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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Нардеп від Слуги народу попався на перегляді інтимного фото під час засідання

Народний депутат від партії Слуга народу Євген Петруняк під час засідання парламенту 3 грудня розглядав на своєму смартфоні оголені груди незнайомки.

Під час виступу одного з депутатів, Петруняк стояв поруч та користувався телефоном.

Євген Петруняк під час засідання Ради розглядав оголені фото

 

Він гортав чати в одному з месенджерів, а потім відкрив діалог, де було фото оголених грудей.

Казус з Беленюком

4 листопада народний депутат від партії Слуга народу Жан Беленюк під час засідання Верховної Ради дивився фільм.

Парламентар постійно змінював пози та закривав рукою екран мобільного телефону, аби не потрапити в об’єктиви камер журналістів.

Через деякий час Беленюк вирішив ще й надіти навушники.

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