Коронавірус в Україні та світі не відступає. 3 грудня стало відомо про понад 64,8 млн випадків коронавірусу у світі. За період пандемії від ускладнень померли 1 499 346 пацієнтів.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Україна наразі посідає 17 місце у рейтингу поширення хвороби.

Станом на 3 грудня в Україні підтвердили 14 496 нових випадків Covid-19. Крім того, за добу кількість одужалих поповнилася на 15 372 – це новий рекорд. За весь період зафіксовано 772 760 інфікувань та 12 960 летальних випадків.

Японські вчені дослідили, що антитіла до коронавірусу у людей, які перехворіли, можуть зберігатися в організмі до шести місяців. Такий висновок вони зробили, провівши аналіз крові, взятого через півроку після інфікування.

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Наслідки карантину вихідного дня

Очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про результати карантину вихідного дня. За його словами, посилення карантину на вихідні сприяло зменшенню кількості хворих. Точні відомості міністерство планує представити до кінця тижня.

Локдаун в Україні

Влада не збирається оголошувати локдаун. Однак карантинні заходи можуть посилити з 2 до 23 січня, наразі розробляються кілька варіантів. Таку інформацію оприлюднили українські ЗМІ, посилаючись на власні джерела.