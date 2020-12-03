276 нардепів підтримали у другому читанні закон Про внутрішній водний транспорт ( №1182-1-д), який визначає правові, економічні та організаційні засади його діяльності.

У документі також передбачена відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт, зокрема у вигляді штрафів.

За навантаження судна понад норму загрожує штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн). Таке ж покарання і за вихід судна без документів або у незадовільному стані.

Окрім того, 85 тис. грн доведеться заплатити судновласнику за вихід у рейс судна, не зареєстрованого у встановленому порядку, з вимкненим або несправним обладнанням.

17 тис. грн – якщо судно перевозить вантаж без оформлення транспортного документа.

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Закон набере чинності 1 січня 2022 року, а деякі статті – через три роки з дня опублікування.

Верховна Рада у квітні ухвалила закон Про внутрішній водний транспорт за основу.

У травні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що цей документ повинен об’єднати інтереси держави і бізнесу та сприяти річковим перевезенням.