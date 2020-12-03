Вакцинація – за і проти: поради від лікаря

Вакцинація – право кожної людини та захист більше ніж від 10 смертельних хвороб. Кілька сотень років тому людство віддало б усе за можливість уберегтися від віспи, кору чи грипу, а тепер багато хто свідомо відмовляється від щеплень, вважаючи їх більшою загрозою, ніж гепатит чи правець. Антивакцинальні настрої поширюються світом і Україною та набувають загрозливого характеру.



Чи існує організований антивакцинальний рух в Україні? Звідки можна отримати кваліфіковану інформацію та пораду щодо щеплень? Як мінімізувати ризики для здоров’я дорослих та дітей, і чому фальшива довідка – це злочин, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Антивакцинатори в Україні

Антивакцинатори – це люди, які свідомо відмовляються від вакцинації та не прищеплюють своїх дітей, бо вважають ризик від щеплення більшим, ніж ризик захворіти. Або переконані, що вакцина викликає в дітей аутизм, розумову відсталість чи навіть СНІД. Лікарі-антивакцинатори також існують, зазвичай вони пропагують альтернативну медицину, яка не має доведеного ефекту – наприклад, гомеопатію.

Рух антивакцинаторів в Україні дійсно існує, його здебільшого очолюють люди без медичної освіти, – каже лікар. доктор медичних наук та член громадської організації Батьки за вакцинацію Ірина Волошина.

Згідно з інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ України, в 2019 році щеплення від поліомієліту і гепатиту В не отримали більше 20% дітей віком до року.



Тому з’явилася нова проблема – купівля та продаж фіктивних довідок про вакцинацію. Без довідки дитину не допустять до навчання в школі чи дитячому садочку, дорослих – до роботи у деяких закладах, але налякані розповідями про те, що щеплення викликають аутизм, люди купують фальшиві документи.

Купівля фальшивої довідки – це злочин, насамперед, проти себе чи своєї дитини. Справа не в папірці, а в тому, що ви залишаєтесь без належного імунного захисту і ризикуєте захворіти на смертельні інфекції, а також заразити тих, кому вакцинування протипоказане. Наприклад, людина без імунітету до поліомієліту може швидко перетворитись на паралізованого інваліда, – зазначає лікар.

Де отримати правдиву інформацію про щеплення?

Як не дивно, лікарі дуже часто виступають у ролі поширювачів міфів. Люди йдуть до лікарні, щоб отримати відповіді на свої запитання, а необізнаність і нефаховість окремих медичних працівників породжує недовіру пацієнтів до вакцинації.

Часто міфи поширюють люди, що не отримали відповідей на свої запитання від лікаря, вимушені дослухатись думок “від сусідки” і робити несподівані висновки, – зазначає Ірина Волошина.

Не варто довіряти:

публікаціям “жовтої” преси з гучними заголовками, які містять звинувачення вакцин без результатів офіційних розслідувань і наукового підґрунтя;

спам-розсилкам з неперевірених джерел, невідомим спільнотам в соцмережах;

розповідям окремих людей щодо невдалого досвіду вакцинації.

Варто довіряти:

офіційній інформації на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України;

кваліфікованим медикам;

науковим міжнародним публікаціям з посиланнями на першоджерело;

сайтам ВООЗ, CDC тощо.

Чи існують протипоказання до щеплень?

Так, на жаль, є випадки, коли щеплення робити не можна. Такі стани називаються абсолютними, вони можуть бути постійними і тимчасовими.

Абсолютні протипоказання до введення вакцини:

наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини;

вагітність – протипоказане введення “живих” вакцин;

тяжка імуносупресія/імунодефіцит – протипоказане введення “живих” вакцин;

гострі захворювання з підвищенням температури від 38,0° C;

деякі неврологічні захворювання.

Саме тому перед щепленням проводиться обов’язкова консультація з лікарем. Якщо у вас є занепокоєння щодо стану вашого здоров’я, розкажіть про нього лікарю.

Щеплення для дорослих: чому це важливо?

Дорослі люди мають бути захищені від багатьох інфекцій для збереження свого здоров’я, а в деяких випадках – навіть життя. Мало хто пам’ятає, що невиліковним гепатитом В можна заразитись навіть в салоні краси на манікюрі, хоча від цього вірусу існує ефективна вакцина.

Національний календар щеплень дає змогу зробити безкоштовні профілактичні щеплення від 10 небезпечних інфекцій, водночас варто знати, що чим більше щеплень вам буде зроблено, тим кращий імунітет від різних хвороб ви матимете.

Якщо вакцини платні, треба оцінити ризики і зрозуміти, які щеплення є необхідними для вас.

Для тих, хто любить подорожувати екзотичними країнами, необхідно, насамперед, захистити себе від менінгококу і жовтої лихоманки. Людям похилого віку важливо зробити щеплення проти пневмококової інфекції, яке захистить їх від тяжкого перебігу запалень легень. Захворіти на вітряну віспу в дорослому віці також небезпечно, зважаючи на дуже високий ризик важких ускладнень, а вакцинація дає стійкий імунітет.

З чого почати людині, яка ще не вакцинувалася в дорослому віці?

Починати потрібно з візиту до сімейного лікаря, який має надати всю необхідну інформацію і складе ваш персональний календар щеплень. Доцільно дізнатись, чим і коли вас вакцинували в дитинстві, щоб розуміти необхідність вакцинації в дорослому віці.

Якщо ваш лікар не володіє цією інформацією – зверніться до того, який регулярно навчається і зможе допомогти вам в консультації щодо профілактичних щеплень.