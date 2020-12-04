Курс валют НБУ на 4 грудня 2020 в Україні

Курс долара станом на 4 грудня продовжує дешевшати. А от євро навпаки зріс у ціні наприкінці тижня.
Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,30 грн, що на 13 копійок менше, ніж було 3 грудня.
Євро здорожчав на 9 копійок – з 34,31 грн/1€ до 34,40 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.
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Курс валют в Україні від НБУ на 4.12:
- $1 – 28,30 грн;
- €1 – 34,40 грн;
- 1 польський злотий – 7,68 грн;
- 10 російських рублів – 3,78 грн.
Що буде з курсом долара у 2021 році
Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що до кінця року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$, а середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.
За його словами, наразі Нацбанк володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.