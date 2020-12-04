За умови впровадження локдауну в Україні громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив Денис Шмигаль.
Він також допустив, що до кінця 2020 року жодної необхідності впроваджувати локдаун не буде.
– Максим Степанов сьогодні повідомив, що наша медична система витримує навантаження у грудні. Те, що буде в січні, обговоримо згодом.
Крім цього, Кабмін не розглядає можливостей закриття міжміського та міжнародного сполучення.
Денис Шмигаль анонсував повний перелік можливих обмежень, який буде оприлюднено на засіданні Кабінету Міністрів уже наступної середи, 9 грудня.
Зазначимо, що більшість країн світу, де зараз діє жорсткий карантин, не зупиняли роботу громадського транспорту.
Натомість уряди домоглися обмеження заповненості транспорту.
Ймовірність локдауну в Україні – прогноз МОЗ
У п’ятницю, 4 грудня, очільник МОЗ Максим Степанов запропонував запровадити локдаун в Україні на початку січня тривалістю три тижні.
За словами міністра, жорсткий карантин в грудні не є доцільним.
Степанов зазначив, що приріст захворюваності на коронавірус в Україні вдалося стабілізувати, а різких стрибків у статистиці поки що не спостерігається.