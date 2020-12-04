За умови впровадження локдауну в Україні громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив Денис Шмигаль.

Він також допустив, що до кінця 2020 року жодної необхідності впроваджувати локдаун не буде.

– Максим Степанов сьогодні повідомив, що наша медична система витримує навантаження у грудні. Те, що буде в січні, обговоримо згодом.

Крім цього, Кабмін не розглядає можливостей закриття міжміського та міжнародного сполучення.

Денис Шмигаль анонсував повний перелік можливих обмежень, який буде оприлюднено на засіданні Кабінету Міністрів уже наступної середи, 9 грудня.

Зазначимо, що більшість країн світу, де зараз діє жорсткий карантин, не зупиняли роботу громадського транспорту.

Натомість уряди домоглися обмеження заповненості транспорту.

Ймовірність локдауну в Україні – прогноз МОЗ

У п’ятницю, 4 грудня, очільник МОЗ Максим Степанов запропонував запровадити локдаун в Україні на початку січня тривалістю три тижні.

За словами міністра, жорсткий карантин в грудні не є доцільним.

Степанов зазначив, що приріст захворюваності на коронавірус в Україні вдалося стабілізувати, а різких стрибків у статистиці поки що не спостерігається.