Насамперед від коронавірусу потрібно буде почати вакцинувати людей, які потрапляють до групи ризику.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Це люди за професійною ознакою – медичні працівники та освітяни, і група ризику за віком – літні люди та люди з супутніми хворобами.

Очільник відомства зазначив, що кількість людей, які погодяться вакцинуватися за власний кошт, значно менша, тому важливо насамперед вакцинувати тих людей, які цього найбільше потребують.

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На думку завідувача кафедри епідеміології ЛНМУ Наталії Виноград, до людей з групи ризику також варто віднести осіб, які ухвалюють рішення державного чи адміністративного значення.

Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Україна співпрацює зі всіма світовими ініціативами, одна з яких – Covax, яка об’єднує 177 країн.