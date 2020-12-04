PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Кого першого вакцинуватимуть проти коронавірусу в Україні

Насамперед від коронавірусу потрібно буде почати вакцинувати людей, які потрапляють до групи ризику.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Це люди за професійною ознакою – медичні працівники та освітяни, і група ризику за віком – літні люди та люди з супутніми хворобами.

Очільник відомства зазначив, що кількість людей, які погодяться вакцинуватися за власний кошт, значно менша, тому важливо насамперед вакцинувати тих людей, які цього найбільше потребують.

Читайте: Вакцинація не означає викорінення коронавірусу – ВООЗ

На думку завідувача кафедри епідеміології ЛНМУ Наталії Виноград, до людей з групи ризику також варто віднести осіб, які ухвалюють рішення державного чи адміністративного значення.

Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Україна співпрацює зі всіма світовими ініціативами, одна з яких – Covax, яка об’єднує 177 країн.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка