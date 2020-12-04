Засідання Верховної Ради України у п’ятницю, 4 грудня 2020 року, традиційно розпочнеться з години запитань до уряду, головною темою якої стануть заходи боротьби з поширенням коронавірусу у країні.

Потім нардепи перейдуть до розгляду законопроектів у першому та другому читанні.

У першому читанні парламентарі розглянуть проект закону про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання під час карантину.

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Крім того, на порядку денному – врегулювання українського законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів, а також розгляд питання про посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж.

У другому читанні нардепи розглянуть проект закону щодо звільнення від сплати судового збору через оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Засідання Ради 3 грудня

Під час засідання 3 грудня парламентарі розглянули проект закону про внутрішній водний транспорт.

На порядку денному був і законопроект про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю.

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