Для пацієнтів, хворих на коронавірус, система охорони здоров’я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок.

Про це під час години питань до уряду повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Наші можливості виділення ліжок для пацієнтів з Covid-19 становлять близько 90 тис. Вони можуть бути використані в разі потреби, але ресурси медсистеми обмежені.

Міністр зазначив, що з початку листопада кількість ліжок для хворих на коронавірус збільшили з 40 тис. до 61 тис.

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Водночас станом на початок грудня кількість ліжок з підведеним киснем становила 51%. До кінця року цей показник зросте до 80%.

Також Максим Степанов додав, що за дорученням МОЗ регіони перепрофілюють багатопрофільні лікарні для лікування коронавірусу. Наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів у Києві, Одесі та Донецькій області.

Напередодні Офіс президента поставив завдання до 20 грудня забезпечити 80% ліжок у лікарнях киснем.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко зазначив, що наразі цей показник становить 50%. За його словами, щотижня кількість ліжок в медустановах, обладнаних киснем, збільшується на три тисячі.