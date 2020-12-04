НАЗК просить Зеленського скасувати закон про е-декларації, який ухвалила Рада

Національне агенство з питань запобігання корупції вимагає накласти вето на законопроект №4460-д. Відповідний лист надіслав очільник НАЗК Олександр Новіков президенту України Володимиру Зеленському.

Річ у тому, що проект закону щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування не передбачає позбавлення волі за брехню.

Новіков зазначає, що корупціонери зможуть брехати у деклараціях та відбуватися штрафами. Тобто українські депутати не вважають це злочином.

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Компромісний законопроект ВРУ

4 грудня Верховна Рада підтримала компромісний законопроект щодо відновлення відповідальності за брехню у деклараціях. Однак документ не передбачає ув’язнення.

Відповідно до нього державних службовців каратимуть грошовими стягненнями, громадськими роботами або обмеженням волі.

Проект закону напрацювали представники Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Джерело: НАЗК