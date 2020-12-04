Новий рік 2021 у Києві: де святкувати Новий рік у столиці

Офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів триватиме із 19 грудня до 19 січня.

Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19.00, у день Святого Миколая.

– У місті має бути створена новорічна атмосфера, тож зовсім скоро всі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка. Звісно, не обійдеться й без карантинних обмежень. Цьогоріч під час новорічно-різдвяних свят концерти, різноманітні шоу-програми та фуд-корти не передбачаються, – розповів в. о. першого заступника міського голови Валентин Мондриївський.

За його словами, натомість у місті буде створено новий новорічний маршрут від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк Володимирська гірка, Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. На кожній із локацій будуть передбачені зони для дитячих розваг, як то: ковзанка, двадцятиметрове оглядове колесо та льодова гірка.

– Завдяки такому рішенню ми, по-перше, розвантажуємо центральні вулиці від припаркованих автівок у святкові дні. По-друге, спонукатимемо киян не стояти на місці та рухатися від однієї фотозони на маршруті до іншої, – зазначив начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві Кирил Воронін.

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Протягом усього маршруту будуть розміщені різні світлові та арт-інсталяції новорічної і різдвяної тематики. Саме тут дорогою можна буде придбати сувеніри та випити гарячого чаю чи кави.

– Темою цього Нового року став Казковий ліс. Головна ялинка країни вже традиційно височітиме на Софійській площі, головна ялинка міста – біля Арки дружби народів, а центральна ялинка Подолу стоятиме на Контрактовій площі. Саме між цими локаціями буде створено новий новорічний маршрут завдовжки 8 км. Безумовно, на всіх локаціях буде контроль за дотриманням карантинних обмежень. Для тих же, хто залишиться на самоізоляції під час свят, передбачені онлайн-трансляції. Тому ніхто нічого не пропустить, – зазначила директор Департаменту культури Діана Попова.

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Офіс президента України витратить на святкове оформлення своїх приміщень до новорічних свят близько 40 тис. грн.

Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами та додали, що придбання ялинок не передбачене.

Близько 15 штучних ялинок, які планують встановити у приміщеннях ОП та державних резиденціях, використовуються вже багато років, наголосили в ДУС.

Виділені кошти підуть на закупівлю додаткових новорічних іграшок і аксесуарів, електричних гірлянд та новорічних композицій.

Фото: FolkUkraine