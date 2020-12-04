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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Посилення карантину в Україні: які заходи можуть запровадити

У Кабміні назвали можливі заходи, які розпочнуть діяти після посилення карантину в Україні.

Нині вони лише обговорюються, але уряд та місцева влада дійшли до компромісу щодо деяких позицій.

Так, очільники міст та ОДА солідарні у тому, що після посилення заходів варто обмежити діяльність дискотек, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів.

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Крім того, понад 90% представників місцевої влади підтримують обмеження роботи святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Посилення карантину в Україні

Очільник уряду України Денис Шмигаль назвав дату, коли в Україні оголосять повний список обмежувальних заходів, які діятимуть після посилення карантину.

Детальніше про посилення карантину в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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