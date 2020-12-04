Рада підтримала прискорений доступ до вакцин від Covid-19

Верховна Рада 4 грудня ухвалила проект закону №4314 щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби, за який проголосували 270 народних депутатів.

– Проект закону розроблений, аби створити умови для забезпечення доступу населення України до безпечних, якісних та ефективних вакцин проти коронавірусу, – пояснили автори проекту.

Верховна Рада #Рада9 прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)» ▶️https://t.co/YYYeAsYGPV pic.twitter.com/dZBPzaYCSv — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 4, 2020

Законопроект передбачає зміни у затвердженні протоколів клінічних випробувань вакцини від коронавірусу на строк до п’яти календарних днів. Раніше ця норма стосувалась лише ліків від коронавірусу, а реєстрація вакцин проходила близько півроку.

Також проект закону забезпечує дію порядку затвердження протоколів до кінця карантину.

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Автори проекту закону вважають, що ухвалення цього документу сприятиме залучення в Україну міжнародних клінічних випробувань. Вакцинація великої кількості пацієнтів дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров’я України

Вакцина проти Covid-19 в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Він зазначив, що Україна домовилася з компанією Pfizer про вакцину, її постачання очікується на початку другого кварталу 2021 року.