Розслідування катастрофи військового літака АН-26, який розбився у вересні під Чугуєвом, перебуває на завершальному етапі.

Тому у Генпрокуратурі сподіваються, що невдовзі дадуть суспільству відповіді на всі питання. У справі вже допитали 81 свідка, призначили та провели понад 100 судових експертиз.

Генпрокурор Ірина Венедіктова запевнила, що кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу літака АН- 26, перебуває на особливому контролі.

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Авікатастрофа під Чугуєвом

25 вересня 2020 року у Харківській області під Чугуєвом впав літак Ан-26. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 26 осіб. На борту перебували 20 курсантів і сім офіцерів. Вижив тільки один курсант.

Комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26 на Харківщині озвучила офіційні причини аварії літака. Серед них недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.