Температура 39: Степанов розповів, як перехворів на коронавірус

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов перехворів на коронавірус у легкій формі, проте із симптомами.

Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.

– Все, що у мене було – це температура до 39, яка, до речі, протрималася лише добу, і я її не збивав. Пневмонії не було, натомість була дещо інша симптоматика.

Максим Степанов зауважив, що, будучи вдома на самоізоляції, лікувався згідно з протоколом.

Він також додав, що добре розуміє, як людям необхідна кваліфікована медична допомога.