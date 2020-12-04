Температура 39: Степанов розповів, як перехворів на коронавірус

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов перехворів на коронавірус у легкій формі, проте із симптомами.
Про це він розповів в ефірі одного з телеканалів.
– Все, що у мене було – це температура до 39, яка, до речі, протрималася лише добу, і я її не збивав. Пневмонії не було, натомість була дещо інша симптоматика.
Максим Степанов зауважив, що, будучи вдома на самоізоляції, лікувався згідно з протоколом.
Він також додав, що добре розуміє, як людям необхідна кваліфікована медична допомога.
– Я багато їжджу і буваю у різних лікарнях. Звісно, найважче зараз у реанімаційних відділеннях, тому ми повинні робити все, щоб медикаментів вистачало.