У Києві 1 158 пацієнтів з коронавірусом перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1 401 хворий.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко. Крім того, за його словами, під апаратами штучної вентиляції перебуває 31 пацієнт.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Загалом у стаціонарах медзакладів Києва станом на 4 грудня лікується 2 131 хворий на коронавірус, з них 19 дітей.

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Статистика коронавірусу в Києві 4 грудня свідчить, що за минулу добу Covid-19 підтвердили у 1 374 людей. Загалом у столиці захворіло вже 76 750 киян.

За минулу добу 26 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1 395 летальних випадків від коронавірусу.

Одужали за добу 310 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.