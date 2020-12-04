В Україні визначено чіткий перелік країн, у яких можна купувати вакцину від коронавірусу. Україна купуватиме препарат лише у тих країн, які мають жорстку регуляторну політику.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Росія до них не має жодного відношення. Ми маємо на увазі лише США, Велику Британію, Євросоюз, Швейцарію, Японію і ми окремо дозволили Китай та Ізраїль, – розповів нардеп.

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Він додав, що в Україні можна зареєструвати тільки вакцину, яка має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Україна співпрацює зі всіма світовими ініціативами, одна з яких – Covax, яка об’єднує 177 країн.