Утримання рівня виробництва та відкриття нових напрямків

У Богдан Моторс підбили підсумки трьох кварталів 2020 року.

Виклики, що з’явилися цього року, поставили світ в абсолютно нову негативну систему координат і не могли не позначитися на стані підприємств компанії Богдан Моторс.

Як повідомила прес-служба одного з найбільших виробників автотранспорту України, 2020 рік не став роком розвитку та запровадження інновацій, а радше перетворився на період спроб утримання рівня виробництва та збереження виробничого потенціалу.

Ще на початку року компанія повідомила про намір вимушеного скорочення близько 600 працівників у зв’язку з відсутністю замовлень на військову техніку, яку виготовляли на ДП Автоскладальний завод №2 у Черкасах.

Якщо в попередні роки військові замовляли сотні одиниць автотранспорту, то у 2020 році перелік закуплених автомобілів ледь досяг позначки у 50 одиниць, при цьому Черкаський завод із формальних причин не був допущений до участі у цих тендерах.

Не сприяла розвитку виробництва і пролонгована в часі конкурентна нерівність українського виробника порівняно із закордонними виробниками автомобільної техніки. На тлі фактично відкритого ринку для імпорту товарів, вітчизняні виробники і у 2020 році не отримали доступних фінансів, рівних умов інвестування виробництва, а тому оптимістичний план розвитку, на жаль, так і залишається у проекті.

Деякі сподівання дають законодавчі ініціативи, що втілені у проектах законів №3739 щодо локалізації виробництва на публічних закупівлях та №3476, №3477 щодо розвитку електротранспорту в Україні. Але їхнє просування у Верховній Раді відбувається зовсім не в турборежимі.

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Незважаючи на повільність імплементації ідей екологічного електротранспорту в Україні, на Луцькому автозаводі вже почалися роботи зі створення нового електричного автобуса Богдан, який комплектуватимуть літій-іонними тяговими акумуляторними батареями, що забезпечать запас ходу щонайменше 200 км без підживлення.

В умовах пандемії COVID-19 було доцільним задуматись і над тим, як запобігти швидкому поширенню вірусу в межах транспортного засобу. І у жовтні цього року ДП Автоскладальний завод №1 АТ АК Богдан Моторс отримало патент на корисну модель Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів.

Основні зусилля компанія зосередила на виготовленні сучасного громадського транспорту. Зараз триває процес реалізації контрактів на поставку сучасних комфортабельних тролейбусів до Луцька, Харкова, Полтави, Сум та Херсону. А навесні цього року до Івано-Франківська вирушили 10 сучасних автобусів Богдан А70132.

Реалізація масштабних проектів громадського транспорту для українських міст стала можливою завдяки співпраці Богдан Моторс з органами місцевого самоврядування в рамках проекту Міський громадський транспорт в Україні, який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

ДП Автоскладальний завод №1 АТ АК Богдан Моторс активно співпрацює з органами місцевого самоврядування з метою забезпечення рівних умов доступу до здобуття якісної освіти для усіх школярів.

Так, цього року шкільні автобуси виробництва луцького Автоскладального заводу №1 було придбано для потреб учнів Волинської, Тернопільської та Рівненської областей.

За результатами дев’яти місяців 2020 року Богдан Моторс сплатив понад 122 млн грн податків та інших відрахувань у бюджети всіх рівнів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська корпорація представила першу електричну вантажівку.

Джерело: Корпорація Богдан