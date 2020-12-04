У місті Рені Одеської області у колодязі місцевого водогону виявили величезний клубок змій.

Рептилії вибрали це місце для сплячки.

– З життя нашого Водоканалу, засувка на головному водогоні, – прокоментував мер міста Ігор Плехов на своїй сторінці у Facebook.

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Плехов також опублікував відео, на якому помітно змій, які перебувають у сплячці.

Змії в Україні

Попри те, що в Україні прийшов холод, і всі змії впали у сплячку, українцям все-таки потрібно бути обережними.

Адже рептилію можна зустріти у місці, яке вона обрала для зимового сну. У цій ситуації потрібно знати, як виглядають небезпечні змії.

Детальніше про те, як розпізнати отруйну змію, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ігор Плехов