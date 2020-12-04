В Україні виявили 15 131 новий випадок коронавірусу. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.
Загалом в Україні виявили 787 891 випадок.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19
Госпіталізація знадобилася 1 776 пацієнтам.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 235 людей, загалом – 13 195.
13 383 особи вилікувалися за останню добу, загалом – 397 809.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 374), у Дніпропетровській (1 258) та Одеській (1 211) областях.
- м. Київ – 76 750 випадків;
- Вінницька область – 18 271 випадок;
- Волинська область – 25 465 випадків;
- Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
- Донецька область – 24 595 випадків;
- Житомирська область – 31 183 випадки;
- Закарпатська область – 24 067 випадків;
- Запорізька область – 34 721 випадок;
- Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
- Київська область – 41 415 випадків;
- Кіровоградська область – 5 888 випадків;
- Луганська область – 6 726 випадків;
- Львівська область – 48 819 випадків;
- Миколаївська область – 20 358 випадків;
- Одеська область – 49 131 випадок;
- Полтавська область – 24 532 випадки;
- Рівненська область – 32 702 випадки;
- Сумська область – 32 080 випадків;
- Тернопільська область – 29 007 випадків;
- Харківська область – 58 030 випадків;
- Херсонська область – 11 398 випадків;
- Хмельницька область – 31 412 випадків;
- Черкаська область – 25 492 випадки;
- Чернівецька область – 34 710 випадків;
- Чернігівська область – 20 327 випадків.
Коронавірус в Україні
Для порівняння, в Україні станом на 3 грудня підтвердили 772 760 випадків коронавірусу.
За добу – 14 496 нових хворих.
Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи.
Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.