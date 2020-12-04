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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В Україні знову зросла кількість інфікованих Covid-19

В Україні виявили 15 131 новий випадок коронавірусу. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.

Загалом в Україні виявили 787 891 випадок.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Госпіталізація знадобилася 1 776 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 235 людей, загалом – 13 195.

13 383 особи вилікувалися за останню добу, загалом – 397 809.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 374), у Дніпропетровській (1 258) та Одеській (1 211) областях.

  • м. Київ – 76 750 випадків;
  • Вінницька область – 18 271 випадок;
  • Волинська область – 25 465 випадків;
  • Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
  • Донецька область – 24 595 випадків;
  • Житомирська область – 31 183 випадки;
  • Закарпатська область – 24 067 випадків;
  • Запорізька область – 34 721 випадок;
  • Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
  • Київська область – 41 415 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 888 випадків;
  • Луганська область – 6 726 випадків;
  • Львівська область – 48 819 випадків;
  • Миколаївська область – 20 358 випадків;
  • Одеська область – 49 131 випадок;
  • Полтавська область – 24 532 випадки;
  • Рівненська область – 32 702 випадки;
  • Сумська область – 32 080 випадків;
  • Тернопільська область – 29 007 випадків;
  • Харківська область – 58 030 випадків;
  • Херсонська область – 11 398 випадків;
  • Хмельницька область – 31 412 випадків;
  • Черкаська область – 25 492 випадки;
  • Чернівецька область – 34 710 випадків;
  • Чернігівська область – 20 327 випадків.

Коронавірус в Україні (КАРТА) 4 грудня

Коронавірус в Україні

Для порівняння, в Україні станом на 3 грудня підтвердили 772 760 випадків коронавірусу.

За добу – 14 496 нових хворих.

Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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