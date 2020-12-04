В Україні виявили 15 131 новий випадок коронавірусу. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.

Загалом в Україні виявили 787 891 випадок.

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Госпіталізація знадобилася 1 776 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 235 людей, загалом – 13 195.

13 383 особи вилікувалися за останню добу, загалом – 397 809.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 374), у Дніпропетровській (1 258) та Одеській (1 211) областях.

м. Київ – 76 750 випадків;

Вінницька область – 18 271 випадок;

Волинська область – 25 465 випадків;

Дніпропетровська область – 42 224 випадки;

Донецька область – 24 595 випадків;

Житомирська область – 31 183 випадки;

Закарпатська область – 24 067 випадків;

Запорізька область – 34 721 випадок;

Івано-Франківська область – 38 588 випадків;

Київська область – 41 415 випадків;

Кіровоградська область – 5 888 випадків;

Луганська область – 6 726 випадків;

Львівська область – 48 819 випадків;

Миколаївська область – 20 358 випадків;

Одеська область – 49 131 випадок;

Полтавська область – 24 532 випадки;

Рівненська область – 32 702 випадки;

Сумська область – 32 080 випадків;

Тернопільська область – 29 007 випадків;

Харківська область – 58 030 випадків;

Херсонська область – 11 398 випадків;

Хмельницька область – 31 412 випадків;

Черкаська область – 25 492 випадки;

Чернівецька область – 34 710 випадків;

Чернігівська область – 20 327 випадків.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, в Україні станом на 3 грудня підтвердили 772 760 випадків коронавірусу.

За добу – 14 496 нових хворих.

Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.