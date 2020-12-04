Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час засідання парламенту 4 грудня. Він підкреслив, що Україна співпрацює зі всіма світовими ініціативами, одна з яких – Covax, яка об’єднує 177 країн.

– Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз з ініціативи Covax. До 7 грудня ми підпишемо відповідні документи, – сказав міністр.

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Степанов зазначив, що Україна фінальній стадії домовленостей щодо вакцини з компанією Pfizer, її постачання очікується на початку другого кварталу 2021 року. Всі закупівлі проводитимуться через державне підприємство Медичні закупівлі України.

Країна буде закуповувати тільки ті вакцини, які пройшли три стадії випробувань та рекомендовані ВООЗ.

Степанов додав, що у бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд грн на вакцинацію від коронавірусу.

Локдаун в Україні

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме запровадити локдаун в Україні на три тижні на початку січня. За словами Степанова, до кінця грудня недоцільно запроваджувати жорсткий карантин.