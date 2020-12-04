Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме запровадити локдаун в Україні на три тижні на початку січня.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу. За його словами, до кінця грудня недоцільно запроваджувати жорсткий карантин.

– Наразі ми як МОЗ не рекомендуватимемо запроваджувати жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. Тому можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв’язку з Covid-19.

Натомість обмеження запровадять упродовж трьох тижнів на початку січня. Також він зазначив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

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За умови впровадження локдауну в Україні громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив Денис Шмигаль.

Він також допустив, що до кінця 2020 року жодної необхідності впроваджувати локдаун не буде.

– Максим Степанов сьогодні повідомив, що наша медична система витримує навантаження у грудні. Те, що буде в січні, обговоримо згодом.

Крім цього, Кабмін не розглядає можливостей закриття міжміського та міжнародного сполучення.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 4 грудня в Україні виявили 15 131 новий випадок коронавірусу. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник. Від початку епідемії коронавірусу фахівці підтвердили 787 891 позитивних тестів на Covid-19.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 235 людей, загалом – 13 195.

13 383 особи вилікувалися за останню добу, загалом – 397 809.

Коронавірус у Києві

У Києві станом на 4 грудня зафіксували 1 374 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже 76 750 людей.

З початку пандемії в Києві одужали 24 585 осіб, 310 – за добу. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 1 395 осіб. За останню добу померли ще 26 пацієнтів.

Захворіли:

794 жінки – від 18 до 92 років;

498 чоловіків – від 18 до 85 рокiв;

33 дівчинки – від одного до 17 років;

49 хлопчиків – від чотирьох місяців до 16 років.

Локдаун в Україні

Про запровадження жорсткого карантину ЗМІ почали писати ще 30 листопада. Тоді з’явилася інформація, що локдаун в Україні запровадять із 23 грудня до 15 січня.

Також був варіант, що Кабінет міністрів посилить карантин з 2 до 23 січня, але не до рівня локдауну.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що локдаун запровадять у будь-якому разі. Єдине питання, яке обговорюється, це його терміни.