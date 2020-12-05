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Факти / Україна
Віталій Плахта |

День Збройних сил України: кого вітають 6 грудня

День Збройних Сил України щорічно відзначається 6 грудня.

Дата цього свята приурочена до 6 грудня 1991 року, коли в суверенній Україні було ухвалено Закон про Збройні сили України.

Зазначений документ створив механізм створення армії з військових частин, що залишилися в Україні після розпаду Радянського Союзу.

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Кого вітають 6 грудня в Україні

6 грудня українці вітають військовослужбовців усіх видів військ у складі ЗСУ.

Деякі плутають День Збройних Сил з Днем захисника України, який відзначається 14 жовтня і вважається “чоловічим днем”.

6 грудня жінки, які є військовослужбовцями, також приймають вітання.

Про те, які державні свята в 2020 році ще чекають на українців, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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