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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Хмарно, але без опадів: погода в Україні 5 грудня

Погода 5 грудня в Україні буде хмарною з проясненнями, але без опадів.

Жителям північних, центральних областей та Карпат слід бути обережними на дорогах через ожеледицю.

Туман очікується вночі та вранці в західних областях.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У західних областях, місцями і в південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях, на Одещині та в Криму +1°…+6°, вдень +4°…+9°, на Закарпатті до +12°, на решті території вночі +1°…-4°, на Луганщині до -8°, вдень -1°…+4°.

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Погода на 5 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у неділю

Погода 6 грудня буде майже такою ж, як у суботу – хмарною і без опадів.

Вночі на сході та північному сході мороз посилитися до -12°.

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