6 грудня українці відзначають День Збройних сил.

Свято встановлене в день ухвалення Закону Про Збройні сили України в 1991 році і з тих пір відзначається щороку.

Сьогодні привітання приймають військовослужбовці Сухопутних, Повітряних і Військово-морських сил – жінки і чоловіки.

Не забудьте привітати рідних і близьких з Днем Збройних сил особливо в цей період, коли армія протистоїть російській агресії на Донбасі.

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Ви той герой, на якого я рівняюся. Дякую за вашу готовність служити. Наша країна і весь інший світ потребують таких людей, як ви. З Днем Збройних Сил України!

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Якби не такі військовослужбовці, як ви, у нас не було б тих свобод, які є в нашій країні. Те, що ви робите для народу нашої країни – це велика жертва. З Днем Збройних Сил України!

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Спасибі тобі, український воїне, за нестримну відвагу і патріотизм. Ми спимо спокійно, знаючи, що українська армія завжди на сторожі нашої свободи і незалежності. З Днем Збройних Сил України!

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Нині я молюся, щоб у вас були сили, терпіння і мир у душі. Ви робите добру справу, захищаючи Батьківщину. З Днем Збройних Сил України!

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Я не можу дочекатися, щоб міцно тебе обійняти. Я сумую за тобою, воїне, поки ти захищаєш мій спокій. З Днем Збройних Сил України!

Про те, які державні свята в 2020 році ще чекають на українців, читайте в матеріалі Фактів ICTV.