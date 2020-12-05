Будапештський меморандум залишається політико-правовою основою забезпечення безпеки України з боку США, Великої Британії, Франції та Китаю.

Відповідну заяву до 26-ї річниці підписання меморандуму опублікували на сайті МЗС України.

Цінуючи позицію країн щодо територіальної цілісності України, офіційний Київ закликає до посилення тиску на Російську Федерацію.

Зазначається, що країна-агресор цілеспрямовано мілітаризує окупований Крим, а також залишається незмінним поплічником сепаратистів так званих ЛНР та ДНР.

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МЗС України також нагадало, що меморандум, підписаний у Будапешті, декларував зобов’язання США, Великої Британії та РФ поважати суверенітет України.

Тоді ж аналогічні гарантії було надано Францією та КНР.

Будапештський меморандум

Будапештський меморандум було підписано 5 грудня 1994 року.

Україна безкоштовно відмовилася від власного ядерного арсеналу (який станом на 1990-ті роки був третім за потужністю у світі) та всіх засобів його розробки та виробництва.

Йдеться про 176 міжконтинентальних балістичних ракет, понад 2 тис. боєзарядів стратегічної зброї, більше 40 важких бомбардувальників, обладнаних ядерною зброєю.

Окрім цього, Україна володіла близько 80 т збройового плутонію та близько 100 т високозбагаченого урану.

Тоді експерти оцінювали український ядерний потенціал приблизно у $40-50 млрд.

В обмін на відмову від статусу ядерної держави підписанти меморандуму – США, Велика Британія та РФ – зобов’язувалися поважати та захищати територіальну цілісність та незалежність України.