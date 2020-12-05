Щасливий дім, що став борделем: рецензія на виставу Імітація за романом Франка

У київському Театрі на Подолі відбулася прем’єра вистави Імітація за романом Івана Франка Для домашнього огнища. Постановку здійснив режисер Ігор Матіїв, він же є автором інсценування твору.

В основі роману лягли реальні події, що відбулися у Львові у 1883-1892 роках – гучний судовий процес у справі торгівлі людьми. Зокрема, у 1883 році відбувся такий процес над пані Вайс, яка залучала молодих дівчат до свого приватного дому розпусти, що знаходився у Львові. Бордель працював протягом дванадцяти років за сприяння місцевих аристократів.

За сюжетом роману пані Анеля Ангарович, жінка капітана, чекає свого чоловіка, який п’ять років служив у Боснії. До приїзду чоловіка її навідує приятелька Юлія Шаблінська. Останню непокоїть лист від пана Штернберга. З їхньої розмови стає зрозуміло, що вони мали якусь спільну справу. Їхню розмову перериває приїзд чоловіка Анелі Антона Ангаровича.

Анеля підманює чоловіка заявляючи, що проблему безгрошів’я у сім’ї допоміг владнати її багатий дідусь, який раніше від неї відхрестився після того, як вона вийшла заміж за Ангаровича. Та зустріч зі своїм давнім другом зі служби Редліхом, який натякнув на недобросовісні заробітки дружини, змушує Ангаровича піддатися сумнівам щодо чесності своєї дружини. Все ж він викликає свого друга на дуель.

Отже, якою ж вийшла постановка Театру на Подолі? Вона грається не на основній сцені, а у Залі Ігоря Славінського – сусідньому приміщенні театру. Сцена оформлена чотирма арками та чорними вуалями, які актори зривають під час своєї гри, коли розкриваються нові подробиці сюжету.

Це викликає відчуття студентської вистави за режисерською методичкою: чотири виходи на сцену через арки і задня куліса для переходу акторів. В ідеалі, кожна така арка має на меті конкретне призначення, але під час вистави вони плутаються. Подекуди це ставить глядача у ступор: Звідки герой потрапив до умовної кімнати, якщо решта входять через іншу арку. До кінця вистави так і не зрозуміло, чи це такий режисерський задум чи банальна необачність під час будування мізансцен.

Щодо темпо-ритму вистави, то він просідає майже всю першу половину вистави. Вже через кілька хвилин спостерігається певна монотонність, яка навіює сон. У сцені кохання головні актори діють врізнобіч із музичним оформленням: або це композиція зашвидка, або ж виконавці за нею не встигають. Ближче до наростання кульмінації темпо-ритм вирівнюється і актори грають у такт із запропонованими обставинами.

Вкрай хороший прийом режисер використав під час діалогу Анелі зі своїм чоловіком, коли героїня у передчутті розкриття просить втекти від цього “домашнього огнища”. Акторка, яка зіграла Анелю, розстилає на столі зелене полотно і по черзі дістає лялькові будиночки – свою мрію про ідеальне життя у мініатюрі.

Тут ще й простежується протиставлення іншій героїні Юлії Шаблінській, бо Анеля попри те, що “постачала” нових дівчат до борделю, робила це задля добробуту своїх дітей. А героїня Шаблінської називає себе вдовою, хоч насправді такою не є.

Ти не моя жінка, ти нікчемниця, що знищила моє життя

Можна сказати, що монолог головної героїні Анелі у виконанні Катерини Шенефельд у кульмінації рятує загальне враження від вистави. Нарешті перед глядачами постає та сама горда та зверхня Анеля із роману Івана Франка.

Коли її чоловік звинувачує її у тому, що вона зруйнувала його життя, Анеля з розкуйовдженим волоссям парирує це і звертається до глядача у залі. Вона натякає, що кожен із героїв, який її звинувачує, зокрема і її люблячий чоловік, бували у борделях, де користувалися послугами дівчат. Вона кричить: Ви фарисеї, брехуни, лицеміри! У цей момент виникає відчуття гусячої шкіри на руках. Нарешті вся ця майже 1,5 годинна монотонність була знищена на друзки.

А й справді, ось заради чого ставилася ця вистава, ось яка її задумка! Люди часто скоюють певні вчинки, але засуджують інших за такі ж. Їхня дволикість, маски, які вони одягають, може інколи вартувати чийогось життя.

Та однією актуальністю та чудовим кульмінаційним монологом ситий не будеш. Під час перегляду хотілося якогось експерименту, експромту, пристрасті – і це не еротичний танок від Катерини Вайвали в арці, яка зіграла Шаблінську. Режисер вистави обрав жанр детективу, але тієї самої інтриги, що притаманна детективним історіям, не вистачало. Жанрово виставу тягне більше до психологічної драми.

Найближчий показ прем’єрної вистави Імітація у Театрі на Подолі за адресою Андріївський узвіз 20 А, Б відбудеться 6 та двічі 26 грудня. Ціна квитка: 300 грн.