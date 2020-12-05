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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів

Слідчі та дільничні Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за силової підтримки спецпризначенців викрили два нелегальні гральні заклади, які працювали у Миколаєві.

Організатори незаконного бізнесу маскували заклади під приміщення, у яких ніхто не проводить господарську діяльність.

На фасаді приміщень не було вивісок та графіку роботи. Вхід до закладів був оснащений відеоспостереженням та дистанційним відкриттям.

Співробітники Центрального відділу поліції виявили та вилучили у гральних закладах 23 одиниці комп’ютерного обладнання, чорнові записи та близько 33 тис. грн.

На місці знаходились адміністратори закладу та клієнти клубів. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які організували незаконний бізнес.

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Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України Зайняття гральним бізнесом.

  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
  • У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів
У Миколаєві зупинили роботу незаконних гральних закладів / 6 фотографий

Поліція відкрила кримінальне провадження за стрілянину біля агітаційного намету

На Чернігівщині Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини поблизу агітаційного намету.

У центрі Бобровиці невідомі особи пошкодили агітаційний намет політичної партії, чиї переконання вони не підтримують. Згодом конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Dreamstime

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