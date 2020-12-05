У відповідь вогню не відкривали: на Донбасі поранено українського військового

На Донбасі минулої доби внаслідок обстрілу бойовиків було поранено українського військовослужбовця.

Сепаратисти двічі порушили режим припинення вогню.

Поранений бієць отримав необхідну медичну допомогу: зараз він перебуває у госпіталі, його життю нічого не загрожує.

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В районі Луганського його поранила куля ворожого снайпера.

Також для обстрілу українських позицій в районі Водяного сепаратисти використали артилерійські системи 122-го калібру і міномети 120-го калібру.

У штабі ООС запевнили, що обстріли не становили жодних загроз життю та здоров’ю українських захисників, тому у відповідь вогонь вони не відкривали.

Зрив новорічного обміну полоненими

Новорічний обмін полоненими між Україною та “ЛДНР” наприкінці року може не відбутися.

Представники делегацій РФ та самопроголошених республік пояснили це тим, що Україна “продовжує порушувати Мінські домовленості”.

Україна пропонувала організувати обмін утримуваними особами 24 грудня.

Джерело: ООС