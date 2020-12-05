Коронавірус в Україні 5 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні понад 800 тис. випадків коронавірусу, 13 825 за добу

Станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні зафіксували понад 800 тис. випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 13 825 інфікованих Covid-19. Загалом за добу було здійснено 67 533 тестування.

В Україні зафіксували 13 421 смерть внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 226.

За час пандемії 412 533 пацієнти одужало, з яких 14 724 – за останню добу.

Читайте: Україна в десятці країн Європи за рівнем зараження: коронавірус у світі 5 грудня

Таким чином, кількість пацієнтів, що побороли коронавірус за минулу добу перевищила кількість нових випадків майже на 1 тис.

Коронавірус в регіонах:

  • Київ – 78 291 випадок;
  • Вінницька область – 18 476 випадків;
  • Волинська область – 25 793 випадки;
  • Дніпропетровська область – 43 282 випадки;
  • Донецька область – 25 113 випадків;
  • Житомирська область – 31 539 випадків;
  • Закарпатська область – 24 330 випадків;
  • Запорізька область – 35 722 випадки;
  • Івано-Франківська область – 39 058 випадків;
  • Київська область – 42 410 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 071 випадок;
  • Луганська область – 6 910 випадків;
  • Львівська область – 49 380 випадків;
  • Миколаївська область – 20 734 випадки;
  • Одеська область – 50 146 випадків;
  • Полтавська область – 24 937 випадків;
  • Рівненська область – 33 192 випадки;
  • Сумська область – 32 684 випадки;
  • Тернопільська область – 29 366 випадків;
  • Харківська область – 58 622 випадки;
  • Херсонська область – 11 731 випадок;
  • Хмельницька область – 31 856 випадків;
  • Черкаська область – 26 232 випадки;
  • Чернівецька область – 34 924 випадки;
  • Чернігівська область – 20 917 випадків.

Коронавірус в Україні 5 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Ймовірність локдауну в Україні – прогноз МОЗ

У п’ятницю, 4 грудня, очільник МОЗ Максим Степанов запропонував запровадити локдаун в Україні на початку січня тривалістю три тижні.

За словами міністра, жорсткий карантин в грудні не є доцільним.

Степанов зазначив, що приріст захворюваності на коронавірус в Україні вдалося стабілізувати, а різких стрибків у статистиці поки що не спостерігається.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка