Коронавірус в Україні 5 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні зафіксували понад 800 тис. випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 13 825 інфікованих Covid-19. Загалом за добу було здійснено 67 533 тестування.

В Україні зафіксували 13 421 смерть внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 226.

За час пандемії 412 533 пацієнти одужало, з яких 14 724 – за останню добу.

Читайте: Україна в десятці країн Європи за рівнем зараження: коронавірус у світі 5 грудня

Таким чином, кількість пацієнтів, що побороли коронавірус за минулу добу перевищила кількість нових випадків майже на 1 тис.

Коронавірус в регіонах:

Київ – 78 291 випадок;

Вінницька область – 18 476 випадків;

Волинська область – 25 793 випадки;

Дніпропетровська область – 43 282 випадки;

Донецька область – 25 113 випадків;

Житомирська область – 31 539 випадків;

Закарпатська область – 24 330 випадків;

Запорізька область – 35 722 випадки;

Івано-Франківська область – 39 058 випадків;

Київська область – 42 410 випадків;

Кіровоградська область – 6 071 випадок;

Луганська область – 6 910 випадків;

Львівська область – 49 380 випадків;

Миколаївська область – 20 734 випадки;

Одеська область – 50 146 випадків;

Полтавська область – 24 937 випадків;

Рівненська область – 33 192 випадки;

Сумська область – 32 684 випадки;

Тернопільська область – 29 366 випадків;

Харківська область – 58 622 випадки;

Херсонська область – 11 731 випадок;

Хмельницька область – 31 856 випадків;

Черкаська область – 26 232 випадки;

Чернівецька область – 34 924 випадки;

Чернігівська область – 20 917 випадків.