Коронавірус в Україні 5 грудня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні зафіксували понад 800 тис. випадків коронавірусу.
За останню добу виявили ще 13 825 інфікованих Covid-19. Загалом за добу було здійснено 67 533 тестування.
В Україні зафіксували 13 421 смерть внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 226.
За час пандемії 412 533 пацієнти одужало, з яких 14 724 – за останню добу.
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Таким чином, кількість пацієнтів, що побороли коронавірус за минулу добу перевищила кількість нових випадків майже на 1 тис.
Коронавірус в регіонах:
- Київ – 78 291 випадок;
- Вінницька область – 18 476 випадків;
- Волинська область – 25 793 випадки;
- Дніпропетровська область – 43 282 випадки;
- Донецька область – 25 113 випадків;
- Житомирська область – 31 539 випадків;
- Закарпатська область – 24 330 випадків;
- Запорізька область – 35 722 випадки;
- Івано-Франківська область – 39 058 випадків;
- Київська область – 42 410 випадків;
- Кіровоградська область – 6 071 випадок;
- Луганська область – 6 910 випадків;
- Львівська область – 49 380 випадків;
- Миколаївська область – 20 734 випадки;
- Одеська область – 50 146 випадків;
- Полтавська область – 24 937 випадків;
- Рівненська область – 33 192 випадки;
- Сумська область – 32 684 випадки;
- Тернопільська область – 29 366 випадків;
- Харківська область – 58 622 випадки;
- Херсонська область – 11 731 випадок;
- Хмельницька область – 31 856 випадків;
- Черкаська область – 26 232 випадки;
- Чернівецька область – 34 924 випадки;
- Чернігівська область – 20 917 випадків.
Ймовірність локдауну в Україні – прогноз МОЗ
У п’ятницю, 4 грудня, очільник МОЗ Максим Степанов запропонував запровадити локдаун в Україні на початку січня тривалістю три тижні.
За словами міністра, жорсткий карантин в грудні не є доцільним.
Степанов зазначив, що приріст захворюваності на коронавірус в Україні вдалося стабілізувати, а різких стрибків у статистиці поки що не спостерігається.