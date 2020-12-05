Коронавірус щодня уражає здоров’я людей. Через це багато країн вводять заборони аби обмежити поширення хвороби. Найголовніше серед новин про коронавірус за 5 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація з коронавірусом в Україні

5 грудня коронавірус в Україні виявили у 13 825 людей, загальна кількість складає понад 800 тис. випадків Covid-19. Від сьогодні карантин вихідного дня скасовано, проте залишаються обмеження помаранчевої зони.

За останніми даними, Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на початку січня, проте остаточно ще не відомо. Перелік обмежувальних заходів, які діятимуть в Україні найближчим часом, оголосять 9 грудня 2020 року.

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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав МОЗ та парламентарів ввести відповідальність за контрабанду, виробництво і продаж сфальсифікованих вакцин від коронавірусу.

У Кримінальному кодексі України передбачено відповідальність за незаконне поширення сильнодійних лікарських препаратів, проте вакцина від коронавірусу до них не належить.

Офіційно зареєструвати вакцину можна лише з прекваліфікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я. Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Першочергово вакцинуватимуть людей, які потрапляють до групи ризику. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вже підписав документи для отримання Україною вакцини від Covax.

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Ситуація з коронавірусом у світі

Станом на 5 грудня найбільше випадків Covid-19 виявлено у США – понад 14 млн людей. В індії зафіксовано понад 9,6 млн захворювань, а у Бразилії – 6,5 млн.

У Чехії створили папір, який знищує віруси та бактерії. Розробники запевняють, що завдяки спеціальній технології він може протидіяти Covid-19 за 30 хв, а іншим вірусам ледь не за хвилину.

У Англії лікарі загальної практики розпочнуть вакцинувати людей до 14 грудня.

Верховний суд Німеччини залишив чинною заборону на акції протесту у місті Бремен, яка була запланована противниками заходів на стримування поширення коронавірусу.

Росія заявила про початок масштабної вакцинації населення Супутником V. В Москві вона почалася 5 грудня, в інших регіонах – на наступному тижні. Першими вакцинуватимуть лікарів, вчителів і соцпрацівників. За перші п’ять годин записалися п’ять тисяч охочих.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.